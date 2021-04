Portimonense-V. Guimarães: arranca a jornada 26 da Liga NOS

Arranca a jornada 26 da Liga NOS, com o Portimonense a receber esta sexta-feira a visita do V. Guimarães, numa partida que colocará frente a frente o 12.º e o 6.º colocados da tabela, com 26 e 35 pontos, respetivamente.



Apesar de estar em melhor posição, o Vitória chega a este jogo numa das piores sequências da temporada, com quatro derrotas seguidas e apenas uma vitória nos últimos dez jogos. Uma má série que levou inclusivamente ao despedimento de João Henriques e a entrada de Bino para o seu lugar. Os minhotos, refira-se, leva já nove jogos a sofrer golos, sendo que em sete deles também conseguiram marcar.



Quanto ao Portimonense, tem vivido umas semanas recentes algo mais positivas, com duas vitórias nos últimos quatro encontros, que permitiram até deixar a zona aflitiva da tabela classificativa.



Quanto ao confronto direto, o Vitória leva quatro jogos seguidos a ganhar e sempre sem sofrer golos. Por falar em golos, o Portimonense sofre diante do Vitória há dez partidas.

CÓD 109 Portimonense 2.49 Empate 2.95 V. Guimarães 2.89