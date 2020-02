Portimonense-V. Setúbal: arranca a jornada na Liga NOS

Duelo da 23.ª jornada da Liga NOS, com o penúltimo colocado Portimonense a receber a visita do V. Setúbal, o atual 12.º posicionado na tabela. Separados por 5 posições e 11 pontos, algarvios e sadinos entram em campo a viver temporadas distintas, mas curiosamente a atravessar fases recentes pouco positivas.



Os do Algarve, 'aflitos' com a zona de descida ali ao lado, não vencem qualquer encontro desde 30 de novembro, tendo de lá para cá conseguido como melhores resultados quatro empates em dez duelos disputados (nos últimos seis perdeu cinco).



Quanto ao Vitória, tem um registo bem menos 'grave' na última dezena de jogos, já que nesse período conseguiu quatro vitórias, cinco derrotas e um empate. No total, nesses dez jogos, os sadinos somaram 17 pontos, mais 2 do que o Portimonense... no total da temporada.



Na primeira volta, refira-se, registou-se um empate a zero, sendo que desde que regressou ao primeiro escalão o Portimonense não perdeu nenhum dos cinco duelos disputados ante o Vitória. Como será desta?

CÓD 121 Portimonense 1.88 Empate 3.23 V. Setúbal 4.08