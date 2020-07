Portland Timbers-FC Cincinnati: sem espaço para falhar

Tempo de decisões na Major League Soccer, com Portland Timbers e FC Cincinnati a discutirem na madrugada de quarta-feira o acesso aos quartos-de-final do playoff, numa partida na qual se enfrentarão os primeiros do Grupo F aos segundos do Grupo E, respetivamente.



Com duas vitórias e um empate nos três jogos disputados até ao momento na 'bolha', os de Portland chegam a esta partida moralizados, até porque não perdem há quatro partidas (contando duelos pré-paragem) e, por outro lado, foram a primeira equipa a marcar em sete dos últimos encontros disputados.



Ainda assim, do outro lado estará uma equipa de Cincinnati que também entrará motivada em campo, especialmente pelo facto de ter conseguido dar a volta a um arranque para esquecer (derrota por 4-0) e ter conseguido apurar-se. Por outro lado, os de Cincinnati têm ainda do seu lado o confronto direto, já que no único duelo até ao momento disputado venceram por 3-0. Irá a história repetir-se?