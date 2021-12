Portland Timbers-New York City FC: final do playoff da MLS

Portland Timbers e New York City FC defrontam-se, este sábado, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a final do playoff da MLS (Major League Soccer), dos Estados Unidos da América, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que não passaram por grandes obstáculos até chegar a esta partida.

Nos oitavos de final do play-off, os Portland Timbers bateram os Minnesota United por 3-1, enquanto que os New York City FC eliminaram o Atlanta United, com um triunfo por 2-0. Já nos quartos de final, os Portland Timbers venceram, pela margem mínima de 1-0, os Colorado Rapids, com os New York City FC a somarem uma vitória por 3-2 sobre os New England Revolution. Nas meias-finais, os Portland Timbers deixaram pelo caminho os Real Salt Lake, com um triunfo por 2-0, com os New York City FC a carimbarem a presença na final da prova com uma vitória por 2-1 sobre os Philadelphia Union.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Portland Timbers, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os New York City FC a levarem a melhor no outro embate realizado durante esse período.