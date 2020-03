Portsmouth-Arsenal: gunners procuram esquecer desaire europeu

Vindo de um afastamento inesperado aos pés do Olympiacos na Liga Europa, o Arsenal procura esta segunda-feira retomar o rumo ganhador e recuperar o ânimo nas competições internas, quando pelas 19h45 visitar o reduto do Portsmouth, numa partida referente aos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra.



Num duelo que representa um reencontro de duas formações que não se enfrentam há mais de dez anos, frente a frente estarão o terceiro da League One e o décimo da Premier League, algo que confirma bem a situação atual, bem distinta daquela que ambas as equipas habituaram os seus adeptos no passado.



Bem colocado no seu campeonato, o Portsmouth chegou a esta ronda depois de ter deixado pelo caminho o Harrogate Town, Altrincham, Fleetwood e Barnsley, numa caminhada na qual marcou 10 golos e sofreu cinco (encaixou golos em todas as partidas).



Quanto ao Arsenal, sofreu na quinta-feira a sua primeira derrotado presente ano civil, isto depois de ter somado seis vitórias e quatro empates nos encontros disputados desde o arranque de 2020. Nesta Taça de Inglaterra, em duas rondas superadas, deixou pelo caminho o Leeds (1-0) e o Bournemouth (2-1).

CÓD 198 Portsmouth 6.7 Empate 4.54 Arsenal 1.39