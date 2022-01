Portsmouth-Charlton: jogo com história na League One

CÓD 154 Portsmouth 1.99 Empate 3.05 Charlton 3.2

Em jogo da 30.ª jornada da League One, Portsmouth e Charlton encontram-se esta segunda-feira no Fratton Park, num duelo de equipas com história no futebol britânico que agora estão afundadas no terceiro escalão... E na zona secundária da tabela, no 11.º e 15.º postos, respetivamente.Com 38 pontos, o Portsmouth leva quatro partidas seguidas sem ganhar, ao passo que o Charlton, com 33 pontos, nesse mesmo período venceu um encontro, empatou outro e perdeu os outros dois.Em termos de confronto direto, nota para alguns dados estatísticos, como o facto do Portsmouth ter sofrido sem golos nos últimos seis embates entre estes dois conjuntos - sendo que nesse período viram-se quatro vitórias do Charlton e uma do Portsmouth. No mais recente, disputado em setembro, houve curiosamente o outro resultado possível: um empate a dois golos.