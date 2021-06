Portugal-Alemanha: duelo de titãs em Munique

Duelo de titãs no Grupo F do Euro'2020, com Portugal e Alemanha a enfrentarem-se em Munique, numa partida de capital importância para ambos os conjuntos, mas onde são os germânicos quem entra mais pressionado, já que perderam diante da França na ronda inaugural. Quanto a Portugal, depois de ter ganho à Hungria, ficou algo mais tranquilo na questão da pressão pelo apuramento, mas a verdade é que este duelo assume sempre um interesse especial.



Apenas com algumas dúvidas relativamente a Nuno Mendes, Portugal chega a Munique com o moral em alta, tanto no plano coletivo como no individual, com jogadores como Cristiano Ronaldo, Renato Sanches ou Rafa motivados pela forma como o jogo de terça-feira lhes saiu. Há ainda expectativa para ver Raphael Guerreiro em ação diante da equipa do país no qual atua.



Quanto à Alemanha, Joachim Löw pode fazer algumas mudanças, algumas delas forçadas. Matthias Ginter é desde logo uma enorme dúvida, tal como Serge Gnabry. Quem estará em campo será Antonio Rudiger, que acabou por escapar a uma eventual sanção pela mordidela a Paul Pogba.



A finalizar, note-se que este será o 19.º duelo entre estas duas equipas, sendo que o mais recente foi há sete anos... e não acabou da melhor forma: Portugal perdeu por 4-0, numa partida da fase de grupos do Mundial'2014 no qual Pepe foi expulso aos 37 minutos e onde Thomas Müller brilhou com um hattrick. Olhando a esse duelo, em Portugal sobram apenas Rui Patrício, Pepe, João Moutinho, Cristiano Ronaldo, William e Rafa. Dos alemães repetem a presença Manuel Neuer, Hummels, Kroos, Müller e Ginter.



Note-se, por fim, que Portugal não derrota a Alemanha desde 2000, na altura num duelo da fase de grupos do Europeu, no qual Portugal venceu por 3-0.

