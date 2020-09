Portugal-Croácia: campeões em título querem arrancar com um triunfo

O Estádio do Dragão recebe, este sábado, o encontro entre Portugal e Croácia a contar para a primeira jornada do Grupo 3 da Divisão A da Liga das Nações, num encontro em que a equipa das quinas quererá entrar da melhor forma possível na prova.

Atual detentora do troféu da Liga das Nações, após bater na final da primeira edição da prova a Holanda, num encontro igualmente disputado no Estádio do Dragão, a Seleção orientada por Fernando Santos procura dar seguimento à série de bons resultados que tem obtido recentemente (antes da paragem do desporto-rei devido ao surto de Covid-19). Nos últimos cinco jogos disputados, Portugal registou quatro vitórias (duas diante do Luxemburgo e outras tantas frente à Lituânia) e uma derrota (Ucrânia). Já a seleção croata somou três triunfos (Hungria, Eslováquia e Geórgia) e dois empates (Azerbeijão e País de Gales).

No parâmetro fora/casa, Portugal poderá ter ainda mais razões para sorrir. Nos últimos cinco jogos realizados em território nacional, a seleção de Fernando Santos registou quatro vitórias (Suíça, Holanda, Luxemburgo e Lituânia) e um empate (Sérvia), ao passo que a congénere croata somou, fora de portas, apenas um triunfo (Eslováquia), tendo somado ainda dois empates (Azerbeijão e País de Gales) e duas derrotas (Inglaterra e Hungria).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade portuguesa, que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas seleções - um deles em período de prolongamento. De notar ainda que a seleção croata não venceu o restante encontro, que terminou empatado (1-1).