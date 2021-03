Portugal-Croácia: lusos tentam arrancar com o pé direito

Portugal recebe esta quinta-feira a Croácia em jogo a contar para a 1.ª jornada da fase de grupos do Europeu de sub-21, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que não perderam nenhum dos últimos cinco duelos disputados, registo que equilibrará, certamente, as contas no relvado.

Nos últimos cinco jogos realizados, a equipa das quinas registou cinco vitórias (Noruega, Gibratar, Bielorrúsia, Chipre e Holanda), enquanto que a Croácia somou três triunfos (Grécia, San Marino e Lituânia) e dois empates (República Checa e Escócia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre os dois países, uma vez que cada um somou um triunfo nos dois duelos até ao momento disputados entre si.