Portugal-Eslovénia: seleção portuguesa precisa do triunfo

Portugal defronta, esta terça-feira, a Eslovénia em jogo a contar para a 3.ª jornada da Main Round do Europeu de andebol, prova que se está a realizar em Malmö, na Suécia.



Depois de um triunfo (35-25) diante da vice-campeã europeia e anfitriã da prova Suécia, Portugal, 4.º colocado, acabou por perder (25-28) com a Islândia, resultado que baralhou por completo as contas do grupo 2. A Seleção Nacional continua a depender apenas de si própria para alcançar as meias-finais, mas para isso terá de bater as congéneres da Eslovénia e Hungria.



Já a Eslovénia posiciona-se na 2.ª posição do grupo, depois de ter batido a seleção da Islândia, por 30-27, e ter perdido com a Hungria (28-29).



Relativamente ao 'goal average', de notar que Portugal soma 88 tentos marcados e 87 sofridos, enquanto que a Eslovénia soma 79 finalizados e 74 sofridos.