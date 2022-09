Portugal-Espanha: duelo ibérico em busca de um lugar na final-4 da Liga das Nações

Portugal e Espanha defrontam-se na tarde de terça-feira, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a sexta e última jornada da fase de grupos da Liga das Nações, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que lutam pela liderança do Grupo A2, que dá acesso à final-4 da prova.

À entrada para esta ronda, Portugal posiciona-se na liderança isolada do Grupo A2, com 10 pontos, fruto de três vitórias, um empate e uma derrota, enquanto que a Espanha se encontra no segundo posto, com oito pontos, após somar dois triunfos, dois empates e um desaire até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que Portugal registou três vitórias (Suíça e República Checa - em dois momentos distintos), um empate (Espanha) e uma derrota (Suíça), ao passo que a Espanha somou dois triunfos (Suíça e República Checa), dois empates (Portugal e República Checa) e um desaire (Suíça).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas seleções, com ambas a somarem cinco empates consecutivos em outros tantos jogos realizados durante esse mesmo período de tempo.

De realçar que para passar à seguinte fase, Portugal necessita de pelo menos um ponto, ou seja, de um empate. Já a seleção espanhola está obrigada a vencer a equipa das Quinas se quiser avançar para a final-4 da Liga das Nações.