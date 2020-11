Portugal-França: encontro que extrema importância para ambos

O derradeiro jogo do grupo 3. A Seleção Nacional recebe, este sábado, no Estádio da Luz, a campeã do Mundo França em jogo a contar para a 5.ª jornada, num encontro que colocará frente a frente os dois atuais líderes do grupo 3 e que poderá ser determinante para identificar quem qualificar-se-á para a 'final four' da prova.

À entrada para esta ronda, ambas as seleções somam 10 pontos, fruto de três vitórias e um empate nas quatro primeiras jornadas do grupo 3, com a Seleção orientada de Fernando Santos a ter vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos (9:1, contra 7:3).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções se encontram atualmente inseridas, de notar que Portugal registou três vitórias (Suécia - por duas vezes - e Andorra) e dois empates (Espanha e França), ao passo que os gauleses somaram três triunfos (Croácia - em duas ocasiões - e Ucrânia), um empate (Portugal) e uma derrota (Finlândia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da França, seleção que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre os dois países, sendo que os restantes dois terminaram com um triunfo português e um empate.