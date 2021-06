Portugal-França: reedição da final em 2016... agora para a qualificação para os 'oitavos'

Portugal e França defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a terceira e última jornada do Grupo F, num encontro que será de extrema importância para as pretensões da Seleção Nacional neste Euro'2020.

À entrada para esta ronda, a equipa comandada por Fernando Santos posiciona-se no terceiro lugar do Grupo F - e uma das terceiras melhores classificadas do torneio -, com três pontos, fruto de uma vitória e uma derrota, enquanto que a França encontra-se na liderança da tabela, com quatro pontos, após somar um triunfo e um empate até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que Portugal registou três vitórias (Luxemburgo, Israel e Hungria), um empate (Espanha) e uma derrota (Alemanha), ao passo que a seleção francesa somou quatro triunfos (Bósnia & Herzegovina, País de Gales, Bulgária e Alemanha) e um empate (Hungria).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da França, seleção que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas equipas, com Portugal a levar a melhor (para lá do período regulamentar) apenas na final de 2016...