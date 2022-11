Portugal-Gana: Seleção entrar no Mundial com o pé direito

Portugal e Gana defrontam-se na tarde de quinta-feira, a partir das 16 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo do Qatar, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que estão inseridas no Grupo H.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que Portugal registou três vitórias (República Checa - em dois momentos distintos - e Nigéria) e duas derrotas (Suíça e Espanha), enquanto que o Gana somou três triunfos (Nigéria, Nicarágua e Suíça) e dois desaires (Nigéria e Brasil).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de Portugal ter vencido o único duelo até ao momento entre as duas seleções com um triunfo por 2-1 no Mundial de 2014.