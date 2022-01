Portugal-Holanda: Seleção Nacional trava forças com a anfitriã do Europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal e Holanda defrontam-se, este domingo, pelas 16:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa de futsal, que decorre em Amesterdão.

À entrada para esta ronda, Portugal posiciona-se na liderança do Grupo A, com três pontos, fruto da vitória por 4-2 na jornada inaugural sobre a Sérvia, enquanto que a seleção anfitriã do torneio também soma três pontos, depois de ter batido a Ucrânia, por 3-2.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que Portugal registou três vitórias (Macedónia do Norte - em duas ocasiões - e Sérvia) e duas derrotas (ambas diante da Espanha), ao passo que a Holanda somou dois triunfos (Alemanha e Ucrânia) e três desaires (Argentina, França e Bélgica).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade de Portugal, seleção que venceu dois dos três duelos até ao momento disputados entre os dois países, com a Holanda a levar a melhor no outro embate realizado nesse mesmo período.