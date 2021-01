Portugal-Islândia: lusos tentam manter liderança do Grupo 4 do Europeu de andebol

Portugal defronta, esta quarta-feira, no Centro de Desportos e Congressos, a Islândia, em jogo da 3ª jornada do Grupo 4 de qualificação para o Europeu’2022.

À entrada para esta ronda, a Seleção Nacional posiciona-se no 1.º lugar da prova, com quatro pontos, fruto de duas vitórias nos dois primeiros jogos, enquanto que a Islândia encontra-se no 2.º posto, com dois pontos, após somar um triunfo no único encontro disputado até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos realizados, Portugal registou três vitórias (Hungria, Israel e Lituânia) e duas derrotas (Eslovénia e Alemanha), ao passo que a Islândia somou dois triunfos (Portugal e Lituânia) e três desaires (Eslovénia, Noruega e Suécia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da Islândia, equipa que venceu três dos últimos cinco jogos disputados entre as duas formações, com Portugal a triunfar nos dois restantes confrontos.