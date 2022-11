Portugal-Nigéria: derradeiro teste antes do Qatar

CÓD 205 Portugal 1,23 Empate 4,85 Nigéria 9,2

Derradeiro encontro de preparação de Portugal para o Mundial'2022, com um embate diante da Nigéria, numa partida a disputar pelas 18h45 de quinta-feira em Alvalade. Pela frente estará uma Nigéria longe dos seus tempos de potência africana, mas que servirá certamente como bom teste para o primeiro duelo no Qatar, diante do Gana, uma semana depois.Este jogo surge numa altura complicada para Portugal, já que acontece no meio de um verdadeiro terremoto provocado por Cristiano Ronaldo. Será, por isso, interessante perceber de que forma o capitão e o resto da Seleção reagirão neste contexto.O que é certo é que Portugal nos últimos dez jogos perdeu três, empatou dois e venceu cinco, ao passo que os africanos perderam seis, emaptaram dois e ganharam outros dois na mesma dezena de partidas. Olhando a registos estatísticos, a Nigéria foi a primeira equipa a sofrer em seis dos últimos oito jogos que disputou.Por fim, note-se que este será o primeiro jogo de sempre entre as duas seleções.