Portugal-Noruega: segue o sonho português

A viver uma campanha sensacional no Campeonato da Europa de andebol, Portugal procura esta terça-feira fechar a fase de grupos da melhor forma, tentando voltar a surpreender uma seleção de topo, agora a anfitriã Noruega.



Vinda de vitórias sobre França e Bósnia, a Seleção Nacional entra em campo com o moral totalmente em alta, e com a particularidade de até ter feito resultados similares aos nórdicos - a diferença nos golos marcados e sofridos é apenas de dois.



Caso consiga bater a seleção norueguesa, Portugal alcançará algo que nunca antes logrou, já que em dois jogos ante os nórdicos perdeu ambos. À terceira será de vez?