Portugal-Noruega: Sub-21 obrigados a vencer

Vinda de uma goleada diante de Chipre, num jogo disputado em setembro, a seleção de Sub-21 recebe esta sexta-feira a visita da Noruega, num encontro de cariz decisivo na luta pelo apuramento para a fase final do Europeu da categoria.



Com 12 pontos em cinco jogos, Portugal sabe que vencer é essencial de forma a não deixar escapar a Holanda, mas também para deixar definitivamente fora de cena a Noruega, uma equipa que está no terceiro lugar, com 10 pontos, mas já com sete jogos disputados.



No que ao confronto direto diz respeito, Portugal venceu os últimos quatro duelos diante dos nórdicos, sendo que nos cinco mais recentes chegou sempre ao intervalo na frente. Por outro lado, de notar que é praticamente certa a existência de pelo menos 3 golos, isto se se mantiver a tendência recente, com um total de 20 golos em 5 encontros entre estas duas equipas.