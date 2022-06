Portugal-Rep. Checa: Seleção procura isolar-se no topo do grupo

CÓD 101 Portugal 1.44 Empate 4.55 Rep. Checa 6.85

Moralizada pela goleada à Suíça, a Seleção Nacional recebe esta quinta-feira a visita da Rep. Checa, num duelo entre as duas equipas que comandam o Grupo A2 da Liga das Nações. Ambas as equipas têm 4 pontos, fruto de uma vitória e um empate, sendo que o único fator que desequilibra é mesmo o dos golos, com Portugal na frente com 5 marcados e 1 sofrido, contra os 4 marcados e 3 sofridos dos checos.Ainda assim, a turma checa vem motivada para este duelo, já que conseguiu travar a Espanha em Praga, num duelo no qual até esteve perto de vencer. Os checos levam inclusivamente três jogos sem perder, ainda que tenham sofrido em todos eles. Por outro lado, foram os primeiros a marcar em seis dos últimos sete, tendo a exceção sido a derrota com a Suécia, que acabou por ditar o adeus à fase final do Mundial'2022.Quanto a Portugal, vem de quatro jogos seguidos sem perder e de uma série na qual foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez jogos que disputou. A Seleção Nacional estará na máxima força, mas é provável que Fernando Santos possa refrescar um pouco as opções tendo em conta o desgaste acumulado.Em relação ao confronto direto, note-se que há três duelos na história entre estas duas equipas, com Portugal a ter vantagem de duas vitórias contra uma checa. No duelo mais recente foi a turma lusa a vencer, no Europeu de 2012 com golo de Cristiano Ronaldo. O capitão, refira-se, também tinha marcado aos checos em 2008, na altura numa vitória por 3-1.