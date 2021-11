Portugal-Sérvia: tempo de decisões

CÓD 135 Portugal 1.46 Empate 4.05 Sérvia 5.75

Empatados no topo do Grupo A de apuramento para o Mundial'2022, Portugal e Sérvia discutem este domingo uma verdadeira final no Estádio da Luz, num jogo no qual a Seleção Nacional entra em campo apenas com a necessidade de empatar, já que conta com vantagem nos critérios de desempate com a formação balcânica (no caso a diferença de golos, com +12 contra +8 dos sérvios).Vindo de um empate desapontante diante da Irlanda, a Seleçao Nacional está, ainda assim, numa fase positiva em termos de resultados, já que não perdeu nenhum dos últimos seis jogos e nos últimos quatro não sofreu golos. Em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a marcar e ao intervalo já vencia - a exceção foi o nulo diante da Irlanda. Do ponto de vista individual, nota para a ausência de Pepe e para as dúvidas quanto a Bernardo Silva.Do lado sérvio, os balcânicos vão também em seis jogos seguidos sem perder, três consecutivos a ganhar e seis a ser a primeira formação a marcar. No jogo mais recente golearam o Qatar por 4-0, num duelo de preparação disputado na quinta-feira.Olhando ao confronto direto, nota para o registo de golos de ambas as equipas nos últimos sete jogos, sendo que em nenhum deles a Seleção Nacional perdeu. Em quatro dos últimos cinco houve golos de ambas as equipas e Portugal foi a primeira formação a marcar. Na primeira volta, na Sérvia, o marcador terminou num empate a dois.