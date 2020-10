Portugal-Suécia: de olho na liderança isolada do grupo

Portugal e Suécia defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 4.ª jornada do grupo 3 da Liga A, num encontro em que a Seleção Nacional, orientada por Fernando Santos buscará apenas e só a vitória.

À entrada para esta ronda, a equipa das quinas posiciona-se no 1.º lugar do grupo 3, com os mesmos 7 pontos que a França, fruto de duas vitórias e um empate, enquanto que a seleção sueca encontra-se no último posto, sem qualquer ponto somado, após três derrotas consecutivas na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, a Seleção Nacional registou três vitórias (Luxemburgo, Croácia e Suécia) e dois empates (Espanha e França), ao passo que a Suécia somou dois triunfos (Kosovo e Rússia) e três desaires (França, Portugal e Croácia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade portuguesa, seleção que conta com três vitórias nos últimos cinco duelos diante da Suécia.