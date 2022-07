Portugal-Suíça: arranca o sonho português

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Arranca a caminhada portuguesa no Europeu feminino, com um embate diante da Suíça, uma equipa que ocupa a 20.ª posição no ranking FIFA. Do outro lado estará uma formação portuguesa que surge na 30.ª posição.



Portugal vem numa boa fase, com quatro jogos seguidos sem perder, com três vitórias, uma delas na qualificação para o Mundial, e um empate no jogo mais recente, diante da Austrália. Quanto à Suíça, apesar de estar melhor na tabela, está numa fase algo negativa, com seis jogos seguidos sem ganhar e sempre a sofrer, três a perder e sem sequer marcar.



Quanto ao confronto direto, há na conta quatro encontros, com equilíbrio total: duas vitórias para cada lado. Apenas um deles não teve 3 ou mais golos e tentos de ambas as equipas. no mais recente, disputado na Algarve Cup de 2019, a Suíça venceu por 3-1.

Por Record

Temas

suíça

fifa

portugal