Portugal-Turquia: o primeiro passo rumo ao Mundial'2022 no Qatar

Portugal e Turquia defrontam-se, esta quinta-feira, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para as meias-finais do playoff de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.

Para este duelo, de relembrar que Fernando Santos tem várias baixas de 'peso', uma contradição que o selecionador nacional teve ainda antes de divulgar a lista de convocados. João Cancelo e Renato Sanches eram baixa certa no duelo das 'meias' por acumulação de cartões amarelos, mas acabaram mesmo por não integrar as escolhas do selecionador devido a lesão. Por questões clínicas, Nélson Semedo e Rúben Dias também acabaram por não integrar a convocatória das 'quinas' para o playoff.

Mais tarde, Fernando Santos viu-se obrigado a riscar três nomes da lista de convocados: Pepe (testou positivo à Covid-19), Rúben Neves e Anthony Lopes (lesionados), baixas que colmatou com as chamadas de Tiago Djaló (Lille), Vitinha (FC Porto) e José Sá (Wolves).

Mas vamos agora ao registo das duas seleções. Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que Portugal registou três vitórias (Azerbaijão, Qatar e Luxemburgo), um empate (Irlanda) e uma derrota (Sérvia), enquanto que a Turquia somou três triunfos (Letónia, Gibraltar e Montenegro), um empate (Noruega) e um desaire (Holanda).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade das 'Quinas', que venceram quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas seleções, com a Turquia a levar a melhor no outro duelo que, por sinal, foi o último entre as duas congéneres.