Portugal-Uruguai: Seleção pode carimbar 'oitavos'

CÓD 132 Portugal 1,89 Empate 3,35 Uruguai 3,95

Depois de ter ganho por 3-2 diante do Gana, Portugal defronta esta segunda-feira o Uruguai, num jogo no qual um triunfo colocará a Seleção Nacional nos oitavos-de-final do Mundial'2022.Moralizado pelo triunfo sobre os ganeses, apesar do susto no final, o conjunto português chega a este jogo na máxima força e com esperança de vingar a derrota sofrida no Mundial'2018, quando caiu aos pés dos uruguaios nos oitavos-de-final na Rússia.Em relação aos uruguaios, nota para os golos, já que apenas um dos últimos cinco encontros teve 3 ou mais. Quantoa Portugal, o destaque estatístico passa pelo facto de termos sido a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos. Nesse período, sempre que não foi a primeira equipa a faturar... Portugal perdeu!O Uruguai, refira-se, tem Ronald Araújo como baixa, ao passo que Portugal está na máxima força.