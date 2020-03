Pre. Munster-Hansa Rostock: fecho da 26.ª jornada no terceiro escalão alemão

No fecho da 26.ª jornada do terceiro escalão do futebol alemão, Munster e Hansa Rostock encontram-se numa partida que colocará frente a frente o 18.º e o 10.º, respetivamente.



Mais bem colocado, o conjunto visitante chega a esta partida vindo de duas vitórias e com um registo fora de casa de quatro vitórias, seis derrotas e dois empates, ao passo que os da casa, afundados na zona de descida, já a 7 pontos da linha de salvação, vão em três partidas seguidas sem perder, numa série na qual conseguiram uma vitória e dois empates.



A atuar em casa, refira-se, o Münster tem três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Um desaire que, refira-se, foi também aquilo que sofreu na primeira volta, quando caiu por 1-0 no reduto do Hansa. História para repetir?

CÓD 240 Pre. Munster 2.58 Empate 2.92 Hansa Rostock 2.11