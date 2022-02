Preston-Huddersfield: visitantes não perdem há doze encontros

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Encontro da 31.ª jornada do Championship, com o quinto colocado Huddersfield a visitar o reduto do Preston, o 11.º posicionado na tabela. Com 48 pontos, os visitantes entram em campo melhor colocados e num melhor momento, ao paso que o Preston tem 41.



Com 13 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, o Huddersfield não perde há doze encontros, tendo no jogo mais recente vencido por 1-0 diante do Barnsley para a Taça de Inglaterra. Já o Preston leva quatro partidas seguidas sem perder, tendo no mais recente também vencido por 1-0, mas para o Championship, diante do Hull City.



Em termos de outras estatísticas globais, note-se que no caso de ambas as equipas apenas um dos últimos cinco jogos teve pelo menos 3 golos, ao passo que no caso do Huddersfield nesses mesmos quatro de cinco duelos foi o Huddersfield a primeira equipa a marcar.



Quanto ao confronto direto, na primeira volta o Huddersfield venceu por 1-0, num jogo que foi uma das duas exceções ao registo de golos, que mostra pelo menos 3 no total em sete dos últimos nove embates.

Por Record

Temas

championship

huddersfield

preston