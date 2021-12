PSG-Barcelona: duelo de titãs na Champions de andebol

CÓD 365 PSG 1.35 Empate 9.6 Barcelona 3.4

Duelo de titãs no Grupo B da Liga dos Campeões, com um embate entre PSG e Barcelona, que colocará frente a frente duas equipas empatadas em pontos (11), no terceiro e quarto postos, respertivamente. Ambas têm 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, com os franceses a estarem na frente por terem melhor diferença de golos: +36 contra +24.Olhando ao registo recente, contando duelos internos, o PSG leva nove jogos seguidos a ganhar, ao passo que os espanhóis ganharam nos últimos quatro encontros. Nessas suas séries, ambas as equipas bateram o FC Porto, com os franceses a terem-no conseguido por duas ocasiões.No confronto direto, o Barcelona leva cinco vitórias seguidas, a última das quais já nesta época, por 30-27 em solo catalão. Irá a história repetir-se?