PSG-Bayern Munique: hora de decisões na Liga dos Campeões

Disputada num formato totalmente distinto do habitual, a Liga dos Campeões conhece este domingo um novo campeão, com PSG e Bayern Munique a defrontarem-se pelas 20 horas no Estádio da Luz em Lisboa, num duelo que, vários anos depois, irá finalmente coroar um campeão nacional como novo campeão europeu.



Grande favorito à partida, especialmente por aquilo que fez ao Barcelona nos quartos-de-final (vitória por 8-2), o Bayern Munique chega a este duelo praticamente na máxima força, apenas tendo como dúvida Jérôme Boateng e sem poder contar com Leroy Sané, reforço para a nova temporada que não poderá atuar. Quanto ao Paris SG, conta apenas com dúvidas em relação a Keylor Navas, pelo que o mais provável é que ambos os conjuntos se apresentem em campo na máxima força.



Vindo de 21 triunfos consecutivos e 26 jogos seguidos sem perder, o conjunto bávaro será certamente a equipa em melhor forma na Europa, já que para lá desse registo foi também a primeira equipa a marcar nos seus dez últimos duelos e chegou ao descanso na frente em oito deles. Quanto ao PSG, tem 12 duelos seguidos a vencer, tendo sido a primeira equipa a marcar e a formação a chegar ao descanso na frente em sete dos últimos nove encontros.



Olhando aos golos, de notar que no caso dos jogos do PSG seis dos últimos oito tiveram pelo menos três, ao passo que no caso do Bayern o registo aponta para seis dos últimos sete com pelo menos três tentos.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o jogo mais recente entre estes conjuntos foi em 2018, na International Champions Cup, numa partida ganha pelo Bayern por 3-1. Antes, na Champions de 2017/18, os alemães ganharam por 3-1 em casa e perderam por 3-0 em Paris. Como será agora, uma vez mais em terreno neutro?

