PSG-Juventus: Benfica especialmente atento ao resultado deste duelo entre 'tubarões'

PSG e Juventus defrontam-se na noite de terça-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, num encontro que terá a atenção do Benfica, outro dos clubes inseridos neste grupo.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o PSG, de Danilo Pereira, Renato Sanches e Vitinha, registou quatro vitórias (Montpellier, Lille, Toulouse e Nantes) e um empate (Monaco), enquanto que a Juventus somou dois triunfos (Sassuolo e Spezia) e três empates (Sampdoria, AS Roma e Fiorentina).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Juventus, equipa que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações.