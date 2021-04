PSG-Lille: teste de fogo para a armada portuguesa

Duelo com portugueses de ambos os lados na 31.ª jornada da Ligue 1, com o Paris SG de Danilo Pereira a receber este sábado, pelas 16 horas, a visita do emblema mais luso do campeonato francês, o Lille de José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches.



Empatados no topo da tabela, ambos com 63 pontos, PSG e Lille discutem um jogo que pode ser decisivo na questão do título de campeão, já que quem vencer não só se isolará como ficará com um 'plus' de motivação para o que falta disputar. E por falar em motivação, o PSG em teoria será a equipa com mais moral, já que venceu as últimas sete receções ao Lille, incluíndo o recente jogo da Taça de França, disputado há duas semanas, onde venceu por 3-0.



Quanto ao Lille, apesar de estar a assinar uma boa época, leva três partidas seguidas sem ganhar, contando nessa série a tal derrota diante do PSG. Aliás, o Lille nem sequer conseguiu marcar aos parisienses em nenhum dos últimos quatro encontros, sendo que em oito dos últimos dez foi sempre a primeira equipa a sofrer.

CÓD 190 PSG 1.64 Empate 3.66 Lille 4.93