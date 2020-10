PSG-Man. United: noite de jogo grande

De regresso à Champions, o Manchester United tem esta terça-feira um duro teste para este arranque do Grupo H da prova mais importante da UEFA, quando pelas 20 horas defrontar em França o campeão gaulês Paris SG, num duelo entre as duas equipas que serão, em teoria, as principais candidatas a avançar para os 'oitavos' neste grupo. Este, refira-se, será um reencontro depois da Champions de 2018/19, na altura com apuramento do PSG em Manchester, depois da vitória por 2-0 em casa e derrota por 3-1 fora.



Crónico campeão francês, o Paris SG chega a esta partida vindo de cinco vitórias consecutivas, que serviram para anular o arranque totalmente para esquecer, com duas derrotas surpreendentes em jogos marcados por baixas devido à Covid-19. Agora, mesmo com as baixas de Juan Bernat, Thilo Kehrer, Marco Verratti, Leandro Paredes, Julian Draxler e Mauro Icardi, o cenário é bem mais positivo para Thomas Tuchel, que ainda assim não sabe se pode ou não contar com o português Danilo.



Do lado oposto, vindo de uma complicada mas merecida vitória diante do Newcastle, por 4-1, o Manchester United não poderá contar com Harry Maguire e Edinson Cavani, tendo ainda dúvidas quanto a Mason Greenwood. Noutro âmbito, depois da exigência do jogo do fim de semana, Solksjaer poderá estar tentado a fazer alinhar Alex Telles, lateral ex-FC Porto que ficou no banco diante do Newcastle.



Por fim, um olho às estatísticas da temporada: o Paris SG foi a primeira equipa a marcar nos seus últimos cinco jogos, tendo em quatro deles chegado ao descanso na frente. Quanto ao Man. United, viu os seus últimos seis jogos terem sempre pelo menos 3 golos.

CÓD 108 PSG 1.56 Empate 4.51 Manchester Utd. 5.3