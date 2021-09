PSG-Manchester City: duelo de titãs (e de milionários) na Champions

Encontro de dois dos principais candidatos à conquista da Liga dos Campeões, com o PSG a receber esta terça-feira a visita do Manchester City, numa partida na qual se enfrentam duas formaçõs que tiveram um arranque de campanha bem distintos.



Os ingleses venceram em casa o RB Leipzig por incríveis 6-3, conseguindo na altura a quarta partida seguida sem perder (e a ganhar), uma série que entretanto foram ampliando, para os atuais sete encontros consecutivos sem perder. Os de Pep Guardiola entram em campo neste jogo vindos de uma vitória sobre o Chelsea, no fim de semana, sendo que em cinco dos últimos sete encontros foram a primeira formação a marcar.



Quanto ao PSG, vem de nove encontros consecutivos sem perder, mas a verdade é que o arranque nesta Champions foi a meio gás, já que não passou de um empate na visita ao modesto Club Brugge. Um resultado que levantou dúvidas quanto aos parisienses, que agora terão no Etihad uma chance de se mostrarem. A turma francesa, refira-se, foi a primeira a marcar em sete dos últimos oito encontros, sendo que nesta época, em dez partidas, venceu oito, empatou uma e perdeu outra.



No plano individual, o PSG não terá Sergio Ramos e Ángel Di María, havendo ainda dúvidas quanto a Lionel Messi e Marco Verratti. Do lado oposto as baixas certas são também duas - Ilkay Gündogan e Benjamin Mendy - e a dúvida única é de Oleksandr Zinchenko.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra quatro jogos seguidos do City sem perder diante do PSG e sempre a marcar. Nos últimos três venceu, incluindo os dois triunfos da época passada, por 2-1 em França e 2-0 em Inglaterra. Haverá vingança?

CÓD 102 PSG 2.91 Empate 3.41 Manchester City 2.26