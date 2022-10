PSG-Marselha: duelo de rivais com o regresso de Messi

CÓD 193 PSG 1,32 Empate 5,3 Marselha 7,55

Agora com Leo Messi, o Paris SG recebe este domingo o Marselha, num duelo de rivais que prometem agitar a noite na capital. Em primeiro lugar, o PSG tem 26 pontos, ao passo que os marselheses surgem na terceira posição, com 23.Vindo de um empate diante do Benfica, o conjunto da capital leva já 28 encontros seguidos sem perder (contando duelos de preparação), ainda que nos últimos três não tenha passado de empates - dois deles diante do Benfica. Em oito dos últimos dez foi mesmo a primeira equipa a marcar. No plano individual, para lá do regresso de Messi, Galtier não contará com Nuno Mendes, Presnel Kimpembe e Sergio Ramos - Renato Sanches está em dúvida.Quanto ao Marselha, vem de uma vitória sobre o Sporting em Alvalade, ainda que na ronda passada da Ligue 1 tenha perdido na receção ao aflito Ajaccio. Neste jogo há apenas uma dúvida no Marselha: Sead Kolasinac.Quanto ao confronto direto, o PSG leva quatro jogos seguidos sem perder diante do Marselha, sendo que nos últimos dez foi a primeira equipa a marcar em oito. Na época passada venceu o jogo caseiro, por 2-1, e empatou a zeros fora de casa.