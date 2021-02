PSG-Mónaco: duelo de topo na Ligue 1

Separados por 5 pontos na tabela da Ligue 1, e vindos numa série bastante positiva, PSG e Mónaco encontram-se este domingo na capital naquele que será o jogo mais importante da jornada da Ligue 1.



Os da casa, com 54 pontos no segundo lugar, chegam a este jogo claramente moralizados pela concludente vitória em casa do Barcelona, mas também pelo facto de terem ganho os últimos cinco duelos, incluíndo esse da Champions e um outro da Taça de França. Por outro lado, a atuar em casa o PSG venceu os seus últimos seis jogos, sendo que em cinco deles venceu ao intervalo e no final das partidas. Também no que a jogos caseiros diz respeito, apenas dois dos últimos onze não tiveram pelo menos 3 golos no marcador.



Quanto ao Monaco, quarto com 49 pontos, e uma vez mais sem Gelson Martins, vem de onze jogos seguidos sem perder, sendo que em nove dos últimos dez os seus duelos tiveram pelo menos 3 golos no total. Nesses mesmos nove duelos (no caso para a Ligue 1) o Monaco marcou pelo menos 2 golos. A atuar fora de casa, o conjunto do principado venceu os últimos cinco duelos.



Quanto ao confronto direto, aí a história já é menos positiva para o Monaco, ainda que curiosamente tenha vencido o mais recente, com triunfo por 3-2 em novembro. Nesse jogo, refira-se, prolongou-se a série de jogos com pelo menos 3 golos (os últimos doze jogos foram assim), mas também a do Monaco a sofrer diante deste PSG - foi assim nos últimos 14 duelos.



Por outro lado, note-se que nos últimos dez embates diretos viram-se sempre pelo menos 3 golos no marcador, sendo que nos últimos doze o PSG conseguiu pelo menos marcar 2 em cada partida. Enfim, festival de golos à vista...

CÓD 187 PSG 1.58 Empate 4.22 Mónaco 4.61