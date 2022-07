PSG-Nantes: Supertaça de França é discutida este fim de semana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

PSG e Nantes defrontam-se na tarde deste domingo, a partir das 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a Supertaça de França, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que registaram resultados distintos nesta pré-temporada.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições oficiais ou não oficiais, de notar que o PSG registou cinco vitórias consecutivas (Metz, Quevilly Rouen, Kawasaki Frontale, Urawa Reds e Gamba Osaka), enquanto que o Nantes somou dois triunfos (Caen e Lorient), um empate (Saint-Étienne) e dois desaires (Guingamp e Rennes).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do PSG, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Nantes a levar a melhor nos outros dois embates realizados durante esse mesmo período de tempo.