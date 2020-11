PSG-RB Leipzig: Danilo e companhia pressionados a ganhar

Com Danilo Pereira à espreita para ser titular, o PSG recebe esta terça-feira a visita do RB Leipzig, numa partida do Grupo H da Liga dos Campeões na qual a formação francesa entra em campo praticamente com obrigatoriedade de triunfar, isto caso queira depender apenas de si para se apurar para a ronda seguinte da prova.



Pela frente estará a equipa com a qual em teoria discutirá o segundo posto de apuramento (atrás do Manchester United), pelo que anular a derrota sofrida na Alemanha será praticamente uma missão obrigatória para os gauleses. Ainda assim, a verdade é que o momento não é o melhor, especialmente porque na partida anterior o PSG foi derrotado pelo Monaco, num jogo no qual deixou escapar uma vantagem de 2-0 para perder 3-2. Por outro lado, Thomas Tuchel tem de resolver várias ausências, como por exemplo Juan Bernat, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Mauro Icardi, Presnel Kimpembe e

Idrissa Gueye.



Quanto ao RB Leipzig - que não contará com Lukas Klostermann, Konrad Laimer e Hee-Chan Hwang -, a verdade é que não teve também um resultado positivo no fim de semana, já que empatou em Frankfurt e acabou por não aproveitar o deslize do Bayern Munique para saltar para o topo da tabela.



Por fim, um olhar às estatísticas, que nos dão a entender que poderemos ter um bom número de golos. Pelo menos a julgar pelos últimos encontros de ambas as equipas. Nos do PSG houve pelo menos 3 em oito dos últimos nove, sendo que na mais recente meia dúzia foi sempre o conjunto de Paris a marcar. Quanto ao Leipzig, pelo contrário, foi a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos seis. Irá esta tendência manter-se?

CÓD 116 PSG 1.5 Empate 4.56 RB Leipzig 5