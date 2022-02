PSG-Real Madrid: duelo de titãs nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões

CÓD 158 PSG 1.92 Empate 3.62 Real Madrid 3.41

Duelo de titãs nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, com um embate entre PSG e Real Madrid a enfrentarem-se esta terça-feira num encontro da 1.ª mão da referida fase da prova máxima da UEFA. Será um confronto entre dois eternos candidatos, entre os finalistas da época passada e a equipa mais ganhadora da história da prova.Sem Ander Herrera, Sergio Ramos e Juan Bernat - e com Neymar em dúvida -, o Paris SG vem de duas vitórias seguidas no campeonato, a mais recente das quais diante do Rennes, por 1-0, com um golo conseguido nos descontos. Nesse duelo, os parisienses reforçaram a tendência para entrar a ganhar, algo que conseguiram em quatro dos últimos cinco encontros.Quanto ao Real Madrid, que neste jogo tem apenas em dúvida Ferland Mendy, Karim Benzema e Mariano, vem também de dois jogos seguidos sem perder, mas no último duelo foi travado com alguma surpresa em casa do Villarreal. Nesse jogo, refira-se, confirmou-se a tendência para poucos golos nos duelos dos merengues, com menos do que 3 golos, tal como se viu em cinco dos últimos seis.Em relação ao confronto direto, aí a tendência é para haver golos: os últimos cinco embates tiveram pelo menos 3 golos e em quatro deles ambas as equipas marcaram. No mais recente, disputado na fase de grupos da Champions de 2019/20, houve empate a dois em Madrid, isto depois do triunfo por 3-0 dos franceses em Paris.