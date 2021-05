PSG-THW Kiel: duelo de titãs pelas 'meias' da Champions

Depois da vitória dos alemães, em casa, por 31-29, PSG e THW Kiel voltam a encontrar-se esta quarta-feira, para disputar uma segunda mão dos quartos-de-final da Champions que, se seguir o exemplo da primeira, será de emoções fortes até final.



Nesse jogo, disputado há uma semana, os franceses até chegaram ao descanso na frente, por 15-14, mas acabaram por permitir a resposta contrária, numa noite na qual Harald Reinkind foi o elemento mais certeiro do jogo, com 10 golos e ainda 2 assistências. Do lado francês Dylan Nahi foi o melhor, com oito golos em nove disparos.



Note-se que as duas equipas jogaram no fim de semana para as provas internas, tendo ambas vencido de forma mais ou menos tranquila, pelo que nesse aspeto o moral estará em alta para encarar este duelo, onde os alemães chegam vindos de 12 vitórias seguidas. Irá surgir a 13.ª?

CÓD 316 PSG 1.77 Empate 10.18 THW Kiel 2.12