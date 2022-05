PSG-THW Kiel: reencontro de novo nos 'quartos' da Champions

CÓD 419 PSG 1.61 Empate 7.5 THW Kiel 2.6

Aí está o arranque dos playoff da Liga dos Campeões de andebol, com um embate entre PSG e THW Kiel, que coloca frente a frente duas equipas que têm por hábito encontrarem-se nas rondas decisivas da prova mais importante da Europa.Segundo no Grupo A, o Kiel entra em campo vindo de sete triunfos consecutivos, que por agora valem o segundo posto na Bundesliga. No plano individual, a formação alemã tem em Niclas Ekberg o melhor marcador, com 63 golos, e Sander Sagosen o melhor assistente, com 53 passes para golo.No lado francês, num Paris SG que foi terceiro no Grupo B, os destaques individuais são Mikkel Hansen, com 74 golos, e Lucas Steins, com 52 passes para golo. A formação parisiense leva seis jogos seguidos a ganhar e nove sem perder.No confronto direto, o balanço é equilibrado, ficando na retina a eliminatória dos 'quartos' da época passada, com uma vitória para cada lado e triunfo dos franceses por 63-59 no agregado.