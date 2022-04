PSV Eindhoven-Ajax: dia de decisão na Taça da Holanda

• Foto: Getty Images

Dia de decisão na Holanda, com a disputa da final da Taça entre PSV Eindhoven e Ajax. Será uma das derradeiras oportunidades de título para Roger Schmidt, técnico que está de saída dos de Eindhoven para assumir o Benfica.



Vindo do adeus da Conference League, numa eliminatória na qual caiu aos pés do Leicester, o PSV procura reerguer-se e garantir a conquista de um dos poucos títulos que pode salvar a temporada.



Quanto ao Ajax, vem de três triunfos consecutivos - a última derrota foi diante do Benfica, na Champions -, mas sofreu golos nos últimos seis jogos. Em cinco deles, refira-se, conseguiu também marcar e o marcador final teve pelo menos 3 golos.



Em termos de confronto direto, o registo a destacar passa pelos golos, com pelo menos 3 em cinco dos últimos seis jogos. Esta temporada, em três jogos já disputados, o Ajax venceu os do campeonato - 5-0 e 2-1 -, ao passo que o PSV triunfou na Supertaça, por 4-0.

Por Record