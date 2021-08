PSV Eindhoven-Benfica: águia na frente de olho no cheque milionário

Com uma vitória por 2-1 conseguida na primeira mão, no Estádio da Luz, o Benfica visita esta terça-feira o reduto do PSV Eindhoven, numa partida na qual colocará em jogo o seu arranque de temporada perfeito, com seis vitórias em seis encontros disputados.



Os holandeses, que até ao jogo da semana passada vinham também numa fase positiva, procuram não só o apuramento para a próxima ronda da Champions, como também dar seguimento ao triunfo do fim de semana, onde conseguir reagir com uma vitória sobre o Cambuur, por 4-1. Nessa partida, refira-se, o PSV confirmou alguns registos recentes, como o facto de ter havido pelo menos 3 golos em seis dos últimos 8 jogos, ter sido a primeira equipa a marcar em oito dos últimos nove e de ter chegado ao intervalo a vencer, tal como em sete dos últimos nove.



Em relação às águias, venceram no fim de semana por 2-0, um resultado que tem sido tendência na sua época, já que se registou em quatro dos seis encontros que disputou oficialmente. A turma da Luz, contando com duelos de preparação, foi a primeira equipa a marcar nos últimos dez jogos que disputou, sendo que leva já onze encontros seguidos sem perder.

CÓD 151 PSV Eindhoven 1.84 Empate 3.3 SL Benfica 3.4