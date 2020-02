PSV Eindhoven-Feyenoord: duelo de históricos

Encontro entre históricos do futebol holandês, o PSV Eindhoven a receber a visita do Feyenoord, num duelo da 25.ª jornada da Eredivisie que colocará frente a frente o quarto e o terceiro colocados, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, a equipa de Roterdão entra em campo numa excelente fase, ainda em qualquer derrota no presente ano civil (sete vitórias em sete jogos), ao passo que o PSV, em sentido inverso, nos últimos sete venceu três, perdeu dois e empatou outros dois.



Na primeira volta, refira-se, houve vitória do Feyenoord por 3-1.

