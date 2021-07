PSV Eindhoven-Galatasaray: holandeses venceram quatro dos últimos cinco duelos

PSV Eindhoven e Galatasaray defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que chegam a este encontro a atravessar um bom momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o PSV Eindhoven registou três vitórias (RWDM, Delbrucker e PAOK) e dois empates (Utrecht e VfL Osnabruck), enquanto que o Galatasaray somou cinco triunfos consecutivos (Besiktas, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Dínamo Bucareste e Kasimpasa).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do PSV Eindhoven, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Galatasaray a levar a melhor no restante embate entre os dois conjuntos.