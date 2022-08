PSV Eindhoven-Glasgow Rangers: tudo empatado antes do arranque do 2.º 'round'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

PSV Eindhoven e Glasgow Rangers defrontam-se na noite de quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão da final do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que aindam sonham com a presença na próxima fase - o resultado da primeira mão (2-2) ajuda.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o PSV Eindhoven registou três vitórias (FC Emmen, Monaco e Go Ahead Eagles) e dois empates (Monaco e Rangers), enquanto que o Glasgow Rangers somou três triunfos (Kilmarnock, Royale Union SG e St. Johnstone) e dois empates (PSV Eindhoven e Hibernian).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Glasgow Rangers, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Glasgow Rangers a levar a melhor em apenas um dos outros três embates realizados durante esse mesmo período de tempo.