PSV Eindhoven-Leicester City: holandeses numa boa fase

CÓD 109 PSV Eindhoven 1.86 Empate 3.25 Leicester City 3.35

Duelo da 2.ª mão dos quartos-de-final da Conference League, com um embate entre PSV Eindhoven e Leicester City que será, na prática, uma verdadeira final a começar do 0, já que o encontro da primeira mão terminou como começou: num empate a zeros.A atuar em casa, o PSV tem do seu lado o apoio do público mas também o facto de levar 15 jogos seguidos sem perder. Do lado oposto, o Leicester tem uma boa sequência positiva, com quatro jogos seguidos sem perder. Por outro lado, os jogos dos Foxes costumam ter golos de ambas as equipas - seis dos últimos sete -, sendo que a única exceção foi mesmo a partida da primeira mão, com o tal empate a zeros.