PSV Eindhoven-Mónaco: cimeira de líderes no Grupo B da Liga Europa

Com 4 pontos, PSV Eindhoven e Mónaco encontram-se esta quinta-feira em solo holandês, num duelo que colocará frente a frente as duas primeiras equipas colocadas no Grupo B desta Liga Europa. Com uma vitória e um empate no registo, holandeses e franceses são os favoritos a apurar-se, mas aqui a luta pode ser pelo primeiro posto, pelo que quem vencer dará um importante passo.



A atuar em casa neste jogo, o PSV leva três vitórias seguidas, mas vai já em sete duelos seguidos a sofrer golos. Nos últimos nove houve pelo menos 3 golos no total do marcador, sendo que desses apenas dois não tiveram tentos de ambas as formações.



Quanto ao confronto direto, este será o quinto duelo oficial entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem do PSV com dois triunfos contra um dos monegascos. A questão é que este duelos foram já em 2003 e 2005... Muito tempo passou e muito mudou!

CÓD 119 PSV Eindhoven 2.2 Empate 3.45 Mónaco 3