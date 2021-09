Puebla-Atl. San Luis: equipa da casa recebe adversário de boa memória

Encontro da oitava jornada do Torneio Apertura mexicano, com o Puebla a receber a visita do Atl. San Luis, numa partida que colocará frente a frente o 14.º e o 9.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o Atl. San Luis tem 9 pontos e uma partida em atraso para disputar, sendo que até ao momento totaliza 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, num arranque no qual marcou 8 golos e sofreu 7. Apesar do bom registo, note-se que o Atl. San Luis leva três jogos seguidos sem vencer. Em oito dos últimos dez jogos ambas as equipas marcaram.



Quanto ao Puebla, tem 6 pontos fruto de 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas, tendo até ao momento 4 golos marcados e 9 sofridos. Foi a primeira equipa a sofrer golo em cinco dos últimos sete jogos, sendo que nos últimos oito o registo de golos foi sempre inferior a 3 no total.



No que ao confronto direto diz respeito, o Puebla leva três jogos seguidos a ganhar ao Atl. San Luis e quatro a marcar. Já este ano, em abril, o Puebla venceu fora de casa por 4-1. Irá a história repetir-se?

CÓD 294 Puebla 1.94 Empate 2.75 Atl. San Luis 3.3