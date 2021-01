Puebla-Club Tijuana: 3.ª jornada do Clausura

Puebla e Club Tijuana defrontam-se, na madrugada deste sábado (01h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 3.ª jornada do Clausura - campeonato nacional mexicano de futebol.

À entrada para esta ronda, o Puebla posiciona-se no 5.º lugar, com quatro pontos, fruto de uma vitória e um empate registados nas duas primeiras jornadas da prova, enquanto que o Club Tijuana encontra-se no 14.º posto, com apenas dois pontos, após estrear-se na prova com dois empates consecutivos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições - oficiais ou não oficiais - em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Puebla registou três vitórias (Monterrey, Club León e Cruz Azul), um empate (Guadalajara Chivas) e uma derrota (Club León), ao passo que o Club Tijuana somou quatro empates (Monterrey, Queretáro, U.N.A.M. - Pumas e Juárez) e uma derrota (Pachuca).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Club Tijuana, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos entre as duas formações, com o Puebla a levar a melhor em uma das duas restantes partidas que foram ainda disputadas entre ambas.