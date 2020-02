Puebla-Santos Laguna: à procura de melhores dias

A viverem arranques de temporada algo similares, com 3 e 4 pontos, respetivamente, Puebla e Santos Laguna encontram-se na madrugada de sábado no Estadio Cuauhtémoc, num duelo que colocará frente a frente o 16.º e 14.º colocados do Torneio Clausura mexicano.



Vindo de três derrotas consecutivas, duas delas a atuar em casa, o Puebla partirá em busca do segundo triunfo da temporada, o primeiro enquanto visitado, ao passo que o Santos Laguna chega a esta partida na sequência de uma série algo similar, já que apenas tem mais 1 ponto do que o seu adversário.



E se o vencedor do encontro é algo incerto, de notar que tudo aponta para que os golos se registem em bom número, já que os últimos dez encontros do Santos Laguna enquanto visitante tiveram três ou mais golos. Ainda assim, de notar que do lado do Puebla a estatística é bem mais modesta, com quatro jogos seguidos com menos de três golos.



E por falar em golos, de notar por fim que a partida do Torneio Apertura, jogada em casa do Santos, acabou com cinco tentos no placard, numa vitória caseira por 4-1. História para repetir?

CÓD 363 Puebla 3.13 Empate 3.15 Santos Laguna 1.86